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Colônia de férias e brincadeiras de graça fazem a alegria da criançada

Diversão não falta na Arena Verão Vitória 2020. Todos os dias os pequenos podem se esbaldar em cama elástica e pula-pula

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 18:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 18:59
Abertura da Arena de Verão Vitória 2020 na Praia de Camburi Crédito: Leonardo Silveira/PMV/Divulgação
Diversão para as crianças não falta na Arena Verão Vitória 2020. Entre as atrações estão uma animada colônia de férias e brinquedos infláveis no período da noite, para os pequenos aproveitarem. Todas as atividades, que vão até 9 de fevereiro, são gratuitas.
A colônia de férias acontece às segundas, quartas, e sextas, das 8 às 11 horas, com atividades lúdicas e brincadeiras comandadas por professores de educação física. Há limite de 30 vagas.
Já quem preferir se divertir nos brinquedos infláveis à noite, eles estarão armados todos os dias, sempre a partir das 17 horas. Tem pula-pula, escorregador e cama elástica para as crianças aproveitarem.
A Arena Verão Vitória 2020 não é só para os adultos, mas também para as crianças. Nosso espaço é democrático e especialmente para as famílias. A criançada pode aguardar muitas surpresas. Enquanto os papais podem praticar ginástica, a criançada pode brincar, afirma o secretário municipal de Esportes e Lazer, Antonio Louzada.
A Arena Verão Vitória 2020 funciona todos os dias em frente ao Hotel Aruan, na Praia de Camburi, na Capital, até 9 de fevereiro.
Arena Verão tem pula-pula, escorregador e cama elástica para as crianças aproveitarem Crédito: Leonardo Silveira/PMV/Divulgação

Programação para as crianças

ARENA VERÃO VITÓRIA 2020

Segunda, quarta e sexta
8 às 11 horas - Colônia de férias
Todos os dias
17 às 21 horas - Brinquedos infláveis (pula-pula, cama elástica e escorregador)

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