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Clima em Debate

Vitória diante do avanço do mar: o que já mudou e o que ainda pode acontecer

Ouça o quarto episódio da série especial que mergulha em uma pergunta intrigante: a Capital capixaba pode acabar?

Publicado em 13 de Novembro de 2025 às 11:53

Publicado em 

13 nov 2025 às 11:53
Entardecer com vista da Baía de Vitória
Entardecer com vista da Baía de Vitória Crédito: Fernando Madeira
A investigação parte das memórias de quem vive à beira d’água e acompanha há décadas as transformações da capital, marcada por aterros, urbanização acelerada e pelos efeitos cada vez mais visíveis das mudanças climáticas.
Os repórteres Larissa Fontes, João Pimassoni e Pedro Paulo Rocha conversaram com pescadores, moradores antigos e pesquisadores para entender como o avanço do mar e a perda de ecossistemas naturais, como restingas e manguezais, vêm alterando a paisagem e aumentando riscos de alagamentos e erosão. O episódio também destaca a relação entre vulnerabilidade social e impacto ambiental, apontando como infraestrutura desigual agrava os efeitos em diferentes regiões.
Além de resgatar a memória afetiva da cidade, o episódio traz análises científicas sobre o futuro do litoral capixaba e discute quais ações podem ajudar a reduzir danos em um cenário de emergência climática.
Com produção dos residentes e trabalhos técnicos de Sara Fricks, sonorização de Leandro Rodrigues e edição de conteúdo de Eduardo Fachetti, o episódio completa mais um capítulo da série dedicada a refletir sobre os desafios climáticos que já moldam o cotidiano do Espírito Santo.
ESPECIAL RESIDENTES 2025 - EP 04 - CLIMA EM DEBATE - 11.04s - NOVEMBRO 2025.mp3

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