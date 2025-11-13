Vitória diante do avanço do mar: o que já mudou e o que ainda pode acontecer

Entardecer com vista da Baía de Vitória Crédito: Fernando Madeira

A investigação parte das memórias de quem vive à beira d’água e acompanha há décadas as transformações da capital, marcada por aterros, urbanização acelerada e pelos efeitos cada vez mais visíveis das mudanças climáticas.

Os repórteres Larissa Fontes, João Pimassoni e Pedro Paulo Rocha conversaram com pescadores, moradores antigos e pesquisadores para entender como o avanço do mar e a perda de ecossistemas naturais, como restingas e manguezais, vêm alterando a paisagem e aumentando riscos de alagamentos e erosão. O episódio também destaca a relação entre vulnerabilidade social e impacto ambiental, apontando como infraestrutura desigual agrava os efeitos em diferentes regiões.

Além de resgatar a memória afetiva da cidade, o episódio traz análises científicas sobre o futuro do litoral capixaba e discute quais ações podem ajudar a reduzir danos em um cenário de emergência climática.

Com produção dos residentes e trabalhos técnicos de Sara Fricks, sonorização de Leandro Rodrigues e edição de conteúdo de Eduardo Fachetti, o episódio completa mais um capítulo da série dedicada a refletir sobre os desafios climáticos que já moldam o cotidiano do Espírito Santo.