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Ex-namorado é suspeito

Mulher é apedrejada e cunhada é assassinada a facadas em Vila Velha

Ferida, a vítima conseguiu contar à mãe que um dos dois suspeitos de cometer o crime é seu ex-namorado.

Publicado em 03 de Novembro de 2019 às 21:49

Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

03 nov 2019 às 21:49
Viatura da Polícia Militar Crédito: Divulgação - Polícia Militar
Uma mulher foi assassinada a facadas e outra foi apedrejada no meio da rua, no bairro Ataíde, em Vila Velha, na manhã deste domingo (3). Dois homens suspeitos do crime fugiram após a ação. Um dos criminosos seria ex-namorado da mulher apedrejada.
"Foi uma cena horrível. Minha filha estava machucada, ensanguentada, mas conseguiu falar que quem fez aquilo com ela foi o ex namorado dela e um amigo dele, também morador da região", disse uma cuidadora, de 57 anos, mãe da vítima que foi apedrejada. A reportagem não está identificando a mulher para preservar a identidade da vítima. A filha da cuidadora foi encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória. O estado de saúde dela não foi revelado.
A mãe da vítima contou que a filha, uma auxiliar de serviços gerais, de 36 anos, morava em uma casa do bairro com a cunhada, que foi morta a facadas. Na manhã deste domingo, as duas foram surpreendidas em casa por dois criminosos, sendo um deles o ex-namorado da auxiliar de serviços gerais, que mora em uma residência que fica em cima da casa da ex.
A cuidadora conta, ainda, que foi avisada por moradores da região que a filha estava machucada na rua. Ela foi ao local, por volta das 6h30.
"Eu não sei o que aconteceu, se teve uma briga, se ele já foi até a casa premeditando o crime... Mas minha nora foi morta dentro da casa a facadas e minha filha conseguiu fugir. Ela correu até a parte de cima da rua, onde foi alcançada pelo ex-namorado e apedrejada por ele"
A Polícia Civil esteve no local e realizou perícia na casa onde o crime aconteceu. De acordo com investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a mulher assassinada foi encontrada na cama com três perfurações de faca no pescoço. Após o crime, os dois suspeitos foram vistos por testemunhas em um bar da região. Depois, eles não foram mais localizados.

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