Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Deslizamento após chuva

Morre criança soterrada em Santa Leopoldina

O menino de 6 anos estava internado na UTI desde a última quinta-feira (14). O pai dele morreu no dia do acidente

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 23:25

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

18 nov 2019 às 23:25
Lourenço Caus, criança soterrada em Santa Leopoldina Crédito: Arquivo da família
Morreu na noite desta segunda-feira (18) o pequeno Lourenço Caus, 6 anos, que foi soterrado com a família em um deslizamento de terra em Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo. A criança estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Vitória havia cinco dias. A morte foi confirmada por familiares.
A mãe de Lourenço, Fernanda Caus, está internada no mesmo hospital, se recuperando de uma cirurgia no tornozelo. A previsão era de que ela recebesse alta nesta terça-feira (19). O pai do menino, e marido de Fernanda, morreu no deslizamento.
A criança deu entrada no hospital com suspeita de desidratação renal. A situação de Lourenço chegou a ficar estável, mas segundo familiares, nos últimos dias, o estado de saúde começou a oscilar.
A TRAGÉDIA
Local onde casa foi soterrada em Santa Leopoldina. Crédito: Sandra Reinholz Gonoring
A família foi soterrada após a casa onde estava, na zona rural de Santa Leopoldina, ser atingida por um deslizamento de terra, na última quinta-feira (14). Mãe e filho foram retirados dos escombros por vizinhos. O marido de Fernanda e pai da criança, Fabrício Caus, morreu no local. Fabrício e Fernanda estavam abraçados durante o resgate.
Morre criança soterrada em Santa Leopoldina
O resgate foi feito por uma equipe do Corpo de Bombeiros e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Casa Militar. Fernanda e Lourenço foram transportados de helicóptero para Vitória, onde foram encaminhados para um hospital particular.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados