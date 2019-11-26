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Confira os pontos de queima de fogos no réveillon da Grande Vitória

Em Guarapari, por exemplo, a queima de fogos deve durar de 8 a 13 minutos. Alguns locais também contarão com programações musicais

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 17:32

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

26 nov 2019 às 17:32
Queima de fogos em Camburi, no réveillon 2019 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
2019 está acabando e muitos capixabas já começaram a planejar a virada de ano. Com tantas opções, os balneários acabam sendo a escolha de muita gente para curtir a festa no Estado. A boa notícia é que a queima de fogos está garantida nas principais praias da Grande Vitória. Confira quais são:
Confira os pontos de queima de fogos no réveillon da Grande Vitória
VITÓRIA
Na Capital, a queima de fogos acontece em quatro pontos que abrangem os bairros: São Pedro e Santo Antônio e também no mar da Praia de Camburi. As atrações musicais ainda estão sendo definidas pela prefeitura.
Praia de Camburi (dois pontos: um em frente ao bairro Jardim da Penha e outro em frente ao bairro Jardim Camburi)
São Pedro (no mar)
Santo Antônio (no mar)
SERRA
A cidade vai contar com queima de fogos nos três principais balneários:
Manguinhos
Nova Almeida
Jacaraípe
Em Jacaraípe também está programada atração musical. Segundo a Prefeitura da Serra, os artistas ainda não foram definidos.
GUARAPARI
Oito praias da cidade vão contar com queima de fogos, que devem durar de 8 a 13 minutos. A Prefeitura promete uma programação especial na virada de ano. Os pontos são:
Praia do Morro (dois pontos)
Siribeira
Meaípe
Enseada Azul (Peracanga)
Praia da Cerca
Santa Mônica
Setiba
Praia da Sereia.
VILA VELHA
Serão cinco pontos, já tradicionais, no município canela-verde, dois deles no mar e três em terra. A duração será de aproximadamente 15 minutos. Este ano, porém, não haverá apresentações musicais na praia.
Praia da Costa (duas balsas no mar)
Praia de Itaparica (no mar)
Barra do Jucu (terra)
Praia dos Recifes (terra)
Ponta da Fruta (terra)
CARIACICA
O município não tem programação de ano-novo. Por causa disso, também não haverá queima de fogos.

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