Dinheiro: advogada cai em golpe Crédito: Pixabay

Your browser does not support the audio element. Advogada de Brasília cai em golpe de estelionatários de Guarapari

Suspeitos de integrar o bando, foram presos nesta quarta-feira (09) o mecânico Vinicius Inocêncio da Silva Júnior, 29 anos, a namorada dele Caroline Pires Alves, 20, que está grávida, e o comparsa Hipólito Luiz Pinto Ribeiro, 43 anos.

O titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio, explicou que a advogada viu na internet o anúncio de venda de um veículo Hyundai HB 20 1.0, ano 2016, por R$ 33 mil. No mercado, o carro está avaliado, em média, por R$ 37.500.

"O estelionatário replicou um anúncio real e reduziu o valor. A advogada acreditou na proposta e depositou R$ 27 mil na conta indicada pelo criminoso, que neste caso, era a conta da Caroline. Quando foi buscar o carro, notou que tinha sido enganada e procurou a agência do mesmo banco onde tinha feito o depósito", disse o delegado.

Com o registro da ocorrência policial, a agência bancária do Distrito Federal e os funcionários perceberam que Caroline e Vinicius estavam efetuando um saque no mesmo momento em que ela solicitava o bloqueio administrativo da conta.

“O banco acionou a Polícia Militar que conduziu o casal à delegacia. Interrogado, na presença de um advogado, Vinicius decidiu dizer a verdade e revelou que havia negociado com estelionatários o uso da conta de sua namorada em troca de 15% do valor que lá fosse movimentado”, explicou o Eugênio.

Segundo o delegado, durante o interrogatório, Vinicius recebeu diversas ligações dos comparsas. Os estelionatários exigiam que o mecânico e a namorada depositassem R$ 22.950 na conta deles, conforme combinado antes do pagamento da advogada.

“Vinicius aceitou então levar a polícia a outros integrantes da quadrilha, designando um encontro com eles, através de vídeo chamadas nas quais várias armas foram exibidas a ele. Eles mandaram o Hipólito. Esse encontro ocorreu em uma galeria comercial de Guarapari e foi supervisionado pelas Polícias Civil e Militar.”

INVESTIGAÇÃO

Com a prisão dos suspeitos, a polícia recuperou R$ 23.791,76. O trio foi autuado em flagrante por formação de organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. O titular do Deic afirmou que investiga a identificação de demais criminosos da quadrilha. Os bandidos atuam em Guarapari e demais regiões do País.

“Vinicius e Caroline contraíram uma dívida de R$ 4 mil com um agiota de Guarapari, mas não puderam pagar. Como alternativa, aceitaram a proposta de emprestar a conta à quadrilha para quitar a dívida. As investigações apontam que em Guarapari há um estelionatário que recruta contas bancárias.”