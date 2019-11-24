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CHUVA NO ES

771 pessoas permanecem fora de casa por causa da chuva no ES

Previsão é de sol para esta segunda em grande parte do Estado, segundo Incaper

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 11:24

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 nov 2019 às 11:24
702 pessoas seguem desalojadas e outras 69 desabrigadas no Espírito Santo em virtude das chuvas, segundo relatório atualizado da Defesa Civil Estadual, divulgado na manhã deste domingo (24). O maior número de pessoas que tiveram que deixar suas casas está concentrado na cidade de Santa Leopoldina, com 362 desalojados e 65 desabrigados. Na cidade também ocorreu o maior número de mortes em virtude dos deslizamentos de terra, com três óbitos. A quarta morte registrada pela Defesa Civil Estadual foi na cidade de Cariacica.
Em Viana há 96 pessoas desalojadas e em Domingos Martins há outras 73. Em Anchieta estão 4 desabrigados que foram encaminhados para o Centro de Convivência de Ponta de Castelhanos.
771 pessoas permanecem fora de casa por causa de chuva no ES
Os municípios de Alegre, Cariacica, Viana, Domingos Martins, Marechal Floriano, Santa Leopoldina e Vitória já decretaram situação de emergência.
 
Segundo o Incaper, a previsão do tempo para esta segunda-feira (25) é de sol entre muitas nuvens e chuva fraca, em alguns momentos, nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste (exceto extremo sul da região). As demais áreas têm muitas nuvens, mas não há expectativa de chuva.

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