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Jovem ficou ferida

Soldado da PM morre após atropelar cavalo na BR 101 em Conceição da Barra

Segundo a PRF, o carro em que estavam Douglas Henrique de Souza Vasconcelos, de 31 anos, e uma jovem de 21, atropelou um cavalo que passava pela via, na madrugada deste domingo (30)

Publicado em 30 de Julho de 2023 às 15:42

Publicado em 

30 jul 2023 às 15:42
Policial morre em acidente em conceição da barra
Carro em que o policial Douglas Henrique de Souza Vasconcelos estava ficou destruído após colidir com o animal na BR 101. Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um policial militar de 31 anos morreu e uma jovem de 21 anos ficou ferida em um acidente na BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (30). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que eles estavam atropelou um cavalo que passava pela via. O soldado da PM Douglas Henrique de Souza Vasconcelos, que conduzia o veículo, faleceu no local e a passageira, que não teve o nome divulgado, foi levada para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, na mesma região.
A colisão ocorreu na altura do km 40 da BR 101, por volta de 1h45. A jovem que sobreviveu ao acidente foi levada para o hospital com lesões de média gravidade, conforme a Polícia Rodoviária Federal. A PRF informou que o cavalo atropelado morreu.
Já a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na madrugada deste domingo (30), por volta de 3h11, para uma ocorrência de colisão com morte na BR 101, na zona rural de Conceição da Barra.
O corpo do policial foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ficou a cargo da PRF, segundo a Polícia Civil.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar lamentou o ocorrido. "Nós recebemos a informação, que nos deixou muito consternados. Uma perda irreparável. Estamos acompanhando, porém, ele não era nosso associado, e não temos muitas informações sobre o ocorrido", relataram.
Já o Centro de Controle Operacional da Eco101, concessioária responsável pela rodovia, informou que foram acionados recursos operacionais da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da PRF, perícia da Polícia Civil e IML. Não houve interdição de pista.

Atualização

30/07/2023 - 5:55
Após publicação desta matéria, a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar confirmou a identificação do condutor do carro, um soldado da PM que morreu no acidente. O título e o texto foram atualizados.

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