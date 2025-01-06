Motorista perde controle e atinge letreiro turístico em Cachoeiro; veja vídeo

Um motorista de 69 anos perdeu o controle do veículo em um trevo no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo, e acabou atingindo um letreiro turístico com os dizeres ‘Eu amo Cachoeiro’ na chegada da cidade, na noite de domingo (5). Segundo a Polícia Militar, ele fez o teste do etilômetro, que deu positivo. A namorada do motorista, que estava no automóvel, ficou ferida.
As imagens feitas por um motorista que passou pelo local mostram o veículo sobre o canteiro do trevo e o monumento sem boa parte das letras (confira acima). Segundo registro da polícia, a batida aconteceu no trevo da Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, uma das principais vias do município.
No local, o motorista do carro afirmou aos militares ter perdido o controle do veículo, subido no canteiro do trevo e batido no letreiro. A frente do carro foi danificada.
A passageira, namorada do motorista, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). O condutor, de acordo com a PM, fez o teste do etilômetro que deu positivo e foi conduzido para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que ele foi ouvido e liberado, uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente. A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim afirmou que o dano causado ao letreiro será reparado e o motorista será responsabilizado para ressarcir o município.