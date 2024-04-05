Motociclista morre em acidente com carro na ES 060 em Itapemirim

Motociclista morre após batida com carro na Rodovia do Sol Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem de 33 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e um carro na ES 060, em Itapemirim , no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (4). Segundo a Polícia Militar, a vítima bateu com a moto contra um carro. Duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A PM informou que o acidente aconteceu próximo ao Trevo do Penedo, na localidade de Maraguá. O motociclista de 33 anos morreu no local. O motorista do carro e o carona foram socorridos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes.

Na unidade de saúde, o motorista explicou aos militares que estava fazendo uma conversão, quando viu o motociclista fazendo uma ultrapassagem. Ele disse que tentou desviar para evitar a batida, mas não conseguiu. Segundo a polícia, o motorista realizou o teste do etilômetro, que deu negativo.