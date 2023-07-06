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Socorrido inconsciente

Motociclista capota e fica em estado grave em Cachoeiro; veja vídeo

Jovem de 23 anos passou reto em uma rotatória e depois foi lançado da moto; jovem foi atendido pelo Samu e levado ao hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2023 às 17:48

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 17:48

Um jovem de 23 anos foi socorrido em estado grave após um acidente em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Imagens de uma câmera de videomonitoramento mostram o motociclista passando reto em uma rotatória no bairro Campo da Leopoldina, na noite desta quarta-feira (5). A vítima está internada no Pronto Socorro do Hospital Santa Casa.
De acordo com a Polícia Militar, uma viatura se deslocou ao local do acidente e uma equipe do Samu estava atendendo a vítima. Populares também estavam no local e tiraram a motocicleta do local, por isso apenas alguns pedaços do veículo estavam lá.
Uma fonte do Samu informou à reportagem que o jovem foi socorrido inconsciente e levado para o hospital em estado grave. O hospital confirmou que a vítima foi levada para a unidade, mas não passou informações sobre o atual estado de saúde do motociclista.

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