Motociclista capota e fica em estado grave em Cachoeiro; veja vídeo

Um jovem de 23 anos foi socorrido em estado grave após um acidente em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Imagens de uma câmera de videomonitoramento mostram o motociclista passando reto em uma rotatória no bairro Campo da Leopoldina, na noite desta quarta-feira (5). A vítima está internada no Pronto Socorro do Hospital Santa Casa.
De acordo com a Polícia Militar, uma viatura se deslocou ao local do acidente e uma equipe do Samu estava atendendo a vítima. Populares também estavam no local e tiraram a motocicleta do local, por isso apenas alguns pedaços do veículo estavam lá.
Uma fonte do Samu informou à reportagem que o jovem foi socorrido inconsciente e levado para o hospital em estado grave. O hospital confirmou que a vítima foi levada para a unidade, mas não passou informações sobre o atual estado de saúde do motociclista.