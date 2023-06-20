Ex-vereador de Piúma e companheira morrem em acidente em Anchieta

O ex-vereador de Piúma, Eduardo Cezar Barreto Missagia, de 63 anos, morreu após em um acidente envolvendo o carro que ele dirigia e uma carreta no km 367 da BR 101 , em Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele teria passado mal ao volante. A companheira dele, Vancerleia Grassi Cavalini, de 49 anos, que estava no banco do carona, chegou a ser socorrida, mas faleceu no hospital.

Ex-vereador de Piúma morre em acidente na BR 101 em Anchieta Crédito: Montagem - A Gazeta

A PRF informou que o acidente ocorreu por volta de 21h e envolveu um Fiat Uno, conduzido por Eduardo, e uma carreta semirreboque. Eduardo teria passado mal, perdido controle do carro e colidido de frente com a carreta. Em nota, a Eco101, concessionária que administra a rodovia, disse que a pista ficou totalmente interditada e só foi liberada às 4h32 da madrugada desta terça-feira (20).

Eduardo Cezar Barreto Missagia foi vereador de Piúma entre os anos de 2013 e 2016. Segundo o vereador Jorge Miranda, ele morava em Aparecidinha, onde tinha um comércio. “Era uma pessoa de bom coração. Quando estava no auge da vida financeira, ajudava muitas pessoas. Era uma pessoa do bem”, contou. A Câmara Municipal decretou luto oficial de três dias.

O motorista da carreta e a mulher ferida foram socorridos para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo de Eduardo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.