Acidente entre três veículos deixa motoristas e passageiros feridos no ES

O acidente envolveu uma van, um caminhão e ainda uma caminhonete na ES 164, em Cachoeiro Crédito: Matheus Passos

A ES 164, no Sul do Estado, ficou totalmente interditada devido a um acidente entre uma van da Prefeitura de Vargem Alta, um caminhão carregado com legumes e uma caminhonete, em Cachoeiro de Itapemirim , na tarde desta sexta-feira (17). Às 17h, a pista já estava liberada.

De acordo com informações da Polícia Militar ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, o condutor do caminhão que transportava inhame perdeu o freio em um trecho de descida da rodovia, colidindo com a caminhonete, o muro de uma empresa e com uma van que trafegava no sentido contrário. Ainda não há informações sobre quantas pessoas ficaram feridas no acidente, mas as vítimas foram socorridas ao hospital.

Segundo informações de policiais que atenderam a ocorrência, aproximadamente nove pessoas estavam na van no momento do acidente, que ocorreu na altura do distrito de Vargem Grande de Soturno. O condutor da caminhonete, de 34 anos, saiu ileso. Já o condutor da van, de 58 anos, e o motorista do caminhão precisaram ser socorridos.

O caminhão que transportava inhame ficou atravessado na pista e sacos do tubérculo espalhados na pista Crédito: Polícia Militar

A van que se envolveu no acidente contava com a logo do Governo do Estado. Procurada, a Secretaria da Saúde informou que o veículo em questão foi, de fato, adquirido pela administração estadual, mas doado à Prefeitura de Vargem Alta em 2022.

Por meio de nota, o município lamentou o acidente e informou que a van, que pertencia à Secretaria Municipal de Saúde, transportava pacientes e retornava de Cachoeiro de Itapemirim no momento do acidente. "Haviam 9 pessoas, o motorista e mais 8 pacientes. Todos foram socorridos pelo Samu, no próprio local e apenas um, que teve ferimentos no ombro, foi encaminhado para o hospital Santa Casa de Cachoeiro", informou.