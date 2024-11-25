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Venda Nova do Imigrante

Acidente com ônibus escolar deixa estudantes feridos na BR 262 no ES

Prefeitura disse que dois estudantes ficaram feridos devido ao impacto da batida entre o ônibus escolar e um carro na manhã desta segunda-feira (25)

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 11:47

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 nov 2024 às 11:47
Ônibus escolar se envolve em acidente com carro em Venda Nova do Imigrante
Ônibus escolar se envolve em acidente com carro em Venda Nova do Imigrante Crédito: Redes sociais
Um ônibus escolar e um carro se envolveram em um acidente na BR 262, na altura do bairro Tapera, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (25). Segundo a prefeitura, dois estudantes ficaram feridos devido ao impacto da batida.
A administração municipal informou que o ônibus escolar é de uma empresa terceirizada e presta serviços à prefeitura. O veículo estava transportando alunos da rede estadual das localidades de São José e Brambila para a escola, no Centro de Venda Nova do Imigrante.
Dois alunos relataram sentir dores após o impacto e foram encaminhados ao Hospital Padre Máximo, no município, para atendimento médico. Os demais estudantes, segundo a prefeitura, ficaram emocionalmente abalados, receberam acolhimento e foram conduzidos de volta às suas residências por um veículo disponibilizado pela empresa do ônibus.
“Assim que o acidente foi comunicado, a prefeitura, por meio das Secretarias de Educação, Interior e Transporte, e com o apoio da Escola Fioravante Caliman, mobilizou esforços para prestar todo o suporte necessário. Todos os responsáveis pelos alunos foram imediatamente informados sobre o ocorrido, garantindo transparência e agilidade na comunicação”, disse a administração municipal, em nota.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi procurada pela reportagem para saber as causas da batida e se no veículo houve feridos, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

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