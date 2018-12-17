Turista morre afogado em lagoa de Marataízes

Um homem de 57 anos morreu afogado na Lagoa do Siri, em Marataízes, Litoral Sul, neste fim de semana. A vítima, de Castelo, estava com a família no balneário. O corpo foi encontrado pelo filho.
As circunstâncias do afogamento ainda são desconhecidas mas, de acordo com a Polícia Militar, o corpo de Daniel Lima de Almeida foi localizado por volta das 17h do último sábado boiando na lagoa. Uma enfermeira que estava no local tentou reanimar a vítima e, como não conseguiu, a família o levou para o hospital.
No meio do caminho eles encontraram com a ambulância que havia sido acionada para socorrer Daniel. Ao chegar no Pronto Socorro, a médica de plantão constatou que ele já havia falecido. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.