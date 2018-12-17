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Encontrado pelo filho

Turista morre afogado em lagoa de Marataízes

O corpo foi retirado da água pelo filho da vítima

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 13:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 13:04
Turista morre afogado em Marataízes Crédito: Foto Internauta - Eduardo Almeida
Um homem de 57 anos morreu afogado na Lagoa do Siri, em Marataízes, Litoral Sul, neste fim de semana. A vítima, de Castelo, estava com a família no balneário. O corpo foi encontrado pelo filho.
As circunstâncias do afogamento ainda são desconhecidas mas, de acordo com a Polícia Militar, o corpo de Daniel Lima de Almeida foi localizado por volta das 17h do último sábado boiando na lagoa. Uma enfermeira que estava no local tentou reanimar a vítima e, como não conseguiu, a família o levou para o hospital.
> Buscas por criança desaparecida no mar da Barra do Jucu são suspensas
No meio do caminho eles encontraram com a ambulância que havia sido acionada para socorrer Daniel. Ao chegar no Pronto Socorro, a médica de plantão constatou que ele já havia falecido. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
> ES registra, por mês, quase 7 mortes por afogamento em 2018

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