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Conceição do Castelo

Três pessoas ficam feridas após carro bater contra árvore no Sul do ES

Acidente aconteceu por volta das 4h20, próximo ao trevo do município de Conceição do Castelo

Publicado em 16 de Junho de 2019 às 16:25

Publicado em 

16 jun 2019 às 16:25
Um acidente na  madrugada deste domingo (16), em Conceição do Castelo, no Sul do Estado, deixou três pessoas feridas. Um carro bateu em uma árvore, por volta das 4h20, próximo ao trevo do município e ficou com a frente toda destruída.
De acordo com informações do
Corpo de Bombeiros
, quando a equipe chegou no local, o motorista estava fora do veículo e os outros dois ocupantes presos às ferragens. Foi preciso usar equipamentos hidráulicos para desencarcerar as vítimas.
Um dos caronas foi levado em estado grave, entubado, para Vitória, pelo Samu, e os outros dois envolvidos para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante.
Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

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