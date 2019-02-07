Poste cai após caminhão arrastar fios em Cachoeiro

Moradores da Rua Professora Edith Santana Machado, no bairro Zumbi em Cachoeiro de Itapemirim, ficaram sem energia após um poste cair na manhã desta quinta-feira (07). O poste ficou atravessado na rua e chegou a atingir um muro. Ninguém se feriu.
Um caminhão passou no local, arrastou a fiação elétrica e derrubou o poste. O motorista Sérgio Luiz disse que a fiação elétrica estava muito baixa quando ele passou. “Eu passando aqui o fio de telefone e internet estava baixo e o caminhão pegou, o baú esta dentro do padrão, arrastou quebrando o poste. Graças a Deus que ninguém se feriu e nada aconteceu, só danos materiais”, disse.
A dona de casa Gislaine Souza contou que muitas crianças moram na rua e por sorte ninguém se feriu.
EDP
Por meio de nota, a EDP informou que equipes técnicas estão a caminho do local para realizar a substituição do equipamento e o restabelecimento da energia.