Poste cai após caminhão arrastar fios em Cachoeiro

Um caminhão passou no local, arrastou a fiação elétrica e derrubou o poste. O motorista Sérgio Luiz disse que a fiação elétrica estava muito baixa quando ele passou. “Eu passando aqui o fio de telefone e internet estava baixo e o caminhão pegou, o baú esta dentro do padrão, arrastou quebrando o poste. Graças a Deus que ninguém se feriu e nada aconteceu, só danos materiais”, disse.