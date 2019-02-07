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Poste cai após caminhão arrastar fios em Cachoeiro

O poste ficou atravessado na rua e chegou a atingir um muro. Ninguém se feriu

Publicado em 

07 fev 2019 às 13:53

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 13:53

Poste cai e deixa moradores sem energia em Cachoeiro Crédito: Internauta Gazeta Online
Moradores da Rua Professora Edith Santana Machado, no bairro Zumbi em Cachoeiro de Itapemirim, ficaram sem energia após um poste cair na manhã desta quinta-feira (07). O poste ficou atravessado na rua e chegou a atingir um muro. Ninguém se feriu.
Um caminhão passou no local, arrastou a fiação elétrica e derrubou o poste. O motorista Sérgio Luiz disse que a fiação elétrica estava muito baixa quando ele passou. “Eu passando aqui o fio de telefone e internet estava baixo e o caminhão pegou, o baú esta dentro do padrão, arrastou quebrando o poste. Graças a Deus que ninguém se feriu e nada aconteceu, só danos materiais”, disse.
A dona de casa Gislaine Souza contou que muitas crianças moram na rua e por sorte ninguém se feriu.
EDP
Por meio de nota, a EDP informou que equipes técnicas estão a caminho do local para realizar a substituição do equipamento e o restabelecimento da energia.
 

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