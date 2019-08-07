Justiça exige obra para impedir que pedras rolem em Rio Novo do Sul

A Justiça determinou que o Governo do Estado e o município defaçam uma obra para conter pedras que podem rolar de uma área de risco no município. A ação foi movida pelo Ministério Público do Espírito Santo e se baseia em um parecer técnico daEstadual. O laudo aponta risco iminente de danos à integridade física à vida e ao patrimônio das pessoas do bairro Santo Antônio.