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Justiça exige obra para impedir que pedras rolem em Rio Novo do Sul

Justiça determinou que o Governo do Estado e o município de Rio Novo do Sul façam a obra de contenção

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 21:20

Publicado em 

06 ago 2019 às 21:20
Pedra desliza e deixa moradores em alerta em Rio Novo do Sul Crédito: Geizy Gomes
A Justiça determinou que o Governo do Estado e o município de Rio Novo do Sul façam uma obra para conter pedras que podem rolar de uma área de risco no município. A ação foi movida pelo Ministério Público do Espírito Santo e se baseia em um parecer técnico da Defesa Civil Estadual. O laudo aponta risco iminente de danos à integridade física à vida e ao patrimônio das pessoas do bairro Santo Antônio.
De acordo com a decisão do Juiz Ralfh Rocha de Souza, o Estado e a prefeitura devem tomar providências administrativas para a intervenção no terreno para conter o risco de movimentação das rochas e futuros atingimentos dos imóveis.
> Obras paralisadas são reflexo da incompetência da máquina pública
O Ministério Público apresentou à Justiça, em uma Ação Civil Pública, um parecer técnico emitido pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil Estadual. Nele, consta risco iminente de danos à integridade física à vida e ao patrimônio das pessoas em razão de eventual deslizamento de bloco rochoso. O local é próximo a uma obra para conter outra pedra, maior, que ameaçava rolar no início do ano.
A Secretária de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) responsável pelas obras de contenção de outra rocha no bairro que ameaçava rolar sobre as casas, disse que permanece executando obras de contenção no bairro Santo Antônio. Porém, não mencionou novo projeto com base na decisão judicial. 
> Vila Rubim tem obra paralisada e comerciantes reclamam de transtornos
O município informou por meio de nota que a obra de contenção e estabilização rochosa está em andamento. Quanto à liminar referente à Ação Civil Pública, ainda não temos maiores detalhes. Além disso, a Procuradoria Geral do Município irá se inteirar dos termos da ação e propor ao prefeito os futuros encaminhamentos.

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