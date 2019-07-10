Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Homem morre em acidente de moto após sair do trabalho em Cachoeiro
Acidente

Homem morre em acidente de moto após sair do trabalho em Cachoeiro

Jociel Jacinto Macedo, de 33 anos, bateu na traseira de um caminhão, na rodovia que liga Cachoeiro ao distrito de Soturno, e morreu na hora

Publicado em 

10 jul 2019 às 13:58

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 13:58

Acidente deixa uma vítima fatal em Cachoeiro Crédito: TV Gazeta Sul
Um acidente na Rodovia ES 164, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, matou uma pessoa na noite desta terça-feira (09). Jociel Jacinto Macedo, de 33 anos, tinha saído do trabalho e estava indo para a casa dos pais.
De acordo com a Polícia Militar, o motociclista bateu na traseira de um caminhão, na rodovia que liga Cachoeiro ao distrito de Soturno, e morreu na hora.
> Jovem morre em acidente de moto em Santa Maria de Jetibá
O motorista do caminhão, que é do Paraná, tinha saído de uma empresa onde tinha carregado o veículo. “O condutor do caminhão, que era o único presente no local, disse que saía da empresa e, ao visualizar nenhum veículo na via, iniciou e entrada e após alguns metros, ele escutou e sentiu a colisão”, explicou o soldado Feliciano.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e o trânsito na rodovia ficou meia pista. O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro que deu negativo e prestou depoimento na delegacia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha
Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados