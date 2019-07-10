Homem morre em acidente de moto após sair do trabalho em Cachoeiro

Um acidente na Rodovia ES 164, em, no Sul do Estado, matou uma pessoa na noite desta terça-feira (09). Jociel Jacinto Macedo, de 33 anos, tinha saído do trabalho e estava indo para a casa dos pais.

De acordo com a, o motociclista bateu na traseira de um caminhão, na rodovia que liga Cachoeiro ao distrito de Soturno, e morreu na hora.

O motorista do caminhão, que é do Paraná, tinha saído de uma empresa onde tinha carregado o veículo. “O condutor do caminhão, que era o único presente no local, disse que saía da empresa e, ao visualizar nenhum veículo na via, iniciou e entrada e após alguns metros, ele escutou e sentiu a colisão”, explicou o soldado Feliciano.