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Anchieta

Homem é preso acusado de estuprar mulher às margens da BR 101

O titular da Regional, delegado Marcos Nery contou que a mulher estava em um ponto de ônibus da BR, na zona rural do município, quando foi abordada pelo criminoso

Publicado em 

09 mai 2019 às 15:00

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 15:00

Preso foi encaminhado para a Penitenciária Estadual de Vila Velha V Crédito: Reprodução | Google
Um homem de 43 anos foi preso em flagrante suspeito de abusar sexualmente de uma mulher de 42 anos. O crime ocorrido durante o último final de semana, às margens da BR 101, na região de Jabaquara, em Anchieta, no Litoral Sul. Ele nega o crime.
De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu na última segunda-feira (06), no Centro da cidade. O titular da Regional, delegado Marcos Nery contou que a mulher estava em um ponto de ônibus da BR, na zona rural do município, quando foi abordada pelo criminoso.
“Ela alegou ter perdido o ônibus e que permaneceu no local à espera do próximo coletivo. O suspeito estava em um veículo. Ele teria saído do carro e ameaçado a vítima com uma faca, obrigando-a a entrar no automóvel. Ele se dirigiu para um local mais afastado para cometer o crime e depois a deixou na estrada”, explicou.
Homem é preso acusado de estuprar mulher às margens da BR 101
Uma pessoa que estava passando no local viu a vítima chorando e a ajudou. A mulher foi levada até a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que auxiliou na operação localizando o veículo do suspeito. A vítima descreveu a placa do veículo e disse que havia um coração de pelúcia fixado em um dos vidros do carro.
“Com a apreensão do carro, as informações puderam ser constatadas. Ela também reconheceu o suspeito pessoalmente na delegacia. O detido também depôs e alegou não ter forçado a vítima. Ele disse que teria oferecido carona e que a vítima teria entrado no veículo. Porém, a vítima estava com muitos hematomas e com a roupa rasgada”, contou o delegado.
O suspeito foi indiciado por estupro e encaminhado à Penitenciária Estadual de Vila Velha V (PEVV-V).

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