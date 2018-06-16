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Por tempo indeterminado

Encosta ameaça desabar e interdita rodovia no Espírito Santo

Segundo o DER, o bloqueio ocorre a partir deste sábado (16) por prazo indeterminado

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 22:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 22:48
Imagens aéreas mostram área em risco às margens da ES 177, rodovia que liga Muqui a Jerônimo Monteiro Crédito: DER
Um trecho da ES 177, rodovia que liga Muqui a Jerônimo Monteiro, na região Sul do Espírito Santo, será interditado a partir deste sábado (16). Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o bloqueio do tráfego no quilômetro 14 é necessário devido ao risco de deslizamento de encosta, já que, nas últimas semanas, a situação se agravou com o aumento da movimentação de terra. Ainda de acordo com o DER, a interdição na região conhecida como Serra da Aliança será por tempo indeterminado.
Encosta ameaça desabar e interdita rodovia no Espírito Santo
ROTA ALTERNATIVA
A rota alternativa para motoristas que desejam seguir para Jerônimo Monteiro e Muqui é acessar a ES 482, sentido Cachoeiro de Itapemirim, até o entroncamento com a BR 393 e seguir para Muqui. Em média, essa nova rota vai custar 40 quilômetros a mais na viagem dos motoristas.
O QUE DIZ O DER
A equipe técnica do DER, com apoio de especialistas de outros estados, identificou, nas últimas semanas, uma forte evolução no processo erosivo, decorrente da formação geológica da Serra da Aliança. Nesta sexta-feira (15), após uma nova avaliação, o órgão decidiu interditar a rodovia devido ao risco de novas quedas, que podem causar acidentes e vítimas.
'Ainda não há data prevista para liberação. Em um primeiro momento, especialistas ainda irão definir as melhores opções técnicas para a contenção. Após, será elaborado um projeto executivo de engenharia, que será a base para a contratação da obra de recuperação do local".

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