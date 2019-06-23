Duas pessoas ficam feridas após acidente em Venda Nova do Imigrante

Duas pessoas ficaram feridas em uma batida entre um carro e uma motocicleta na madrugada deste domingo (23) em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros uma das vítimas precisou ser transferida para Vitória em estado grave.
A batida aconteceu na Avenida Nona Vitória na comunidade de Bicuíba, que fica às margens da BR 262, por volta das 3h. As causas do acidente não foram informadas. Um caminhão de apoio do Corpo de Bombeiros foi usado em apoio a unidade de resgate do Samu.
Segundo os militares, uma vítima socorrida em estado grave foi levada para hospital em Vitória, a outra pessoa ferida foi encaminhada para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. O estado de saúde do paciente não foi informado pela unidade.
O carro envolvido no acidente, um Fiat Uno branco, fugiu do local segundo a Polícia Militar. A suspeita é de que o veículo foi roubado no município vizinho de Conceição do Castelo.