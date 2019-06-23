Duas pessoas ficam feridas após acidente em Venda Nova do Imigrante

Duas pessoas ficaram feridas em uma batida entre um carro e uma motocicleta na madrugada deste domingo (23) em, Região Serrana do Estado. Segundo informações douma das vítimas precisou ser transferida para Vitória em estado grave.

A batida aconteceu na Avenida Nona Vitória na comunidade de Bicuíba, que fica às margens da BR 262, por volta das 3h. As causas do acidente não foram informadas. Um caminhão de apoio do Corpo de Bombeiros foi usado em apoio a unidade de resgate do Samu.