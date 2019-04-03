Prejuízo

Casa fica destruída após pegar fogo em Atílio Vivácqua

A família está pedindo doações, pois a dona do imóveisperdeu tudo

Casa fica destruída após pegar fogo em Atílio Vivácqua Crédito: Internauta Gazeta Online
Uma casa ficou totalmente destruída após pegar fogo na noite desta terça-feira (02), no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado. Ninguém se feriu, mas a família, que ainda não solicitou a perícia, garante que o incêndio foi criminoso.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 18h30. Quando os militares chegaram no local o imóvel, de três cômodos, estava completamente destruído. 
Familiares da dona da casa contaram que ela ela não estava estava na residência. "Quem entrou arrombou a janela e colocou fogo. Mas ela não desconfia de quem seja. Ela perdeu tudo e agora estamos fazendo campanha para arrecadar móveis, roupas e utensílios para ela”, contou a estudante Cristiane Lima.
Quem pude ajudar pode entrar em contato pelo telefone (28) 999476186. A Polícia Civil vai investigar o caso.

