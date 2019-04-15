Caminhões que transportam gado capotam na 'Curva da Morte' no ES

Parte de uma carga animal morreu em um acidente automobilístico na Serra de Soturno, localizada na ES 164, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na noite deste domingo (14). Dois caminhões carregados com gados se envolveram em um acidente na chamada “Curva da Morte”, trecho que liga Cachoeiro à Vargem Alta.
Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois veículos desciam à serra, quando um dos motoristas perdeu o controle próximo a um radar e tombou às margens da via. O outro caminhão que seguia atrás chegou a bater na traseira, mas não tombou.
O número de animais que morreu na batida não foi informado. Outros, que sobreviveram, fugiram assustados na pista. Os motoristas sofreram apenas ferimentos leves. O veículo foi retirado da estrada na manhã desta segunda-feira (15).