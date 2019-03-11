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Tentativa de furto

Bandidos quebram caixa eletrônico com marreta em Vargem Alta

Um dos integrantes ainda ameaçou uma moradora que presenciou o crime

Publicado em 11 de Março de 2019 às 15:44

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 mar 2019 às 15:44
Presos foram encaminhados para a delegacia de Vargem Alta e conduzidos para o CDP de Cachoeiro Crédito: Notícias Capixabas
Uma agência bancaria no interior de Vargem Alta, Região Serrana, foi depredada na madrugada desta segunda-feira (11). Três bandidos quebraram um caixa eletrônico para tentar tirar o dinheiro e o vidro frontal do comércio. Um dos integrantes ainda ameaçou uma moradora que presenciou o crime.
Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 2h10, no distrito de São José de Fruteiras. Os bandidos tentaram violar o caixa eletrônico do banco a golpes de marretada. Uma das portas de vidro do estabelecimento também foi quebrada.
Uma vizinha, que acordou ouvindo o barulho vindo da unidade, foi até a sacada da residência. Um dos bandidos a viu e ameaçou que ela entrasse, ou atiraria contra ela.
Em seguida, outros vizinhos também apareceram de suas casas por conta do barulho dos golpes de marreta e talhadeira. Eles fugiram em duas motocicletas e não foram mais localizados pela polícia, que informou que, aparentemente, os bandidos não conseguiram levar qualquer valor do caixa eletrônico.
Em nota, a instituição financeira Sicoob informou que o sistema de segurança que monitora o local em tempo real acionou a polícia sobre o ocorrido logo após o início da ação, às 2 horas. Nenhum valor foi levado e não houve feridos. O funcionamento está normal. Os serviços que são disponibilizados pelo caixa eletrônico podem ser feitos na área de atendimento da agência e também e pelos aplicativos e pela internet.
Disse ainda que a instituição financeira cooperativa vai registrar o boletim de ocorrência nesta tarde, quando for finalizada a análise das imagens do circuito de videomonitoramento.

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