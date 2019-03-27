Acidente em Iconha: motorista morre preso às ferragens

Um motorista, ainda não identificado, morreu em um acidente automobilístico no final da tarde desta terça-feira (26), em Iconha, no Sul do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros a vítima dirigia um carro, com placas de Marataízes, e bateu contra um caminhão baú.
A batida aconteceu em uma curva na ES 375, que liga o município a Vargem Alta. O motorista do carro morreu no local e o corpo ficou preso às ferragens. A perícia foi acionada e o corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
A via segue interditada, segundo moradores. O motorista do caminhão não ficou ferido.