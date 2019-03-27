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Acidente

Acidente em Iconha: motorista morre preso às ferragens

Batida aconteceu nesta tarde na rodovia que liga Iconha a Vargem Alta

Publicado em 26 de Março de 2019 às 22:11

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 mar 2019 às 22:11
Um motorista, ainda não identificado, morreu em um acidente automobilístico no final da tarde desta terça-feira (26), em Iconha, no Sul do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros a vítima dirigia um carro, com placas de Marataízes, e bateu contra um caminhão baú.
A batida aconteceu em uma curva na ES 375, que liga o município a Vargem Alta. O motorista do carro morreu no local e o corpo ficou preso às ferragens. A perícia foi acionada e o corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
A via segue interditada, segundo moradores. O motorista do caminhão não ficou ferido. 

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