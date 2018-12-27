Presidente do Senado lamenta morte de Gerson Camata

Brasília - Entrevista coletiva com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, que fala sobre a medida provisória da reforma trabalhista (Valter Campanato/Agência Brasil) Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Gerson Camata, assassinado na tarde desta quarta-feira (26). No Senado, Gerson Camata exerceu três mandatos, entre 1987 e 2011. O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB), divulgou nota de pesar, pela morte do ex-governadorNo Senado, Gerson Camata exerceu três mandatos, entre 1987 e 2011.

"Recebemos com muita tristeza a notícia da morte do ex-senador Gerson Camata, que por 24 anos representou, com destaque, o Espírito Santo no Senado Federal, depois de construir sólida carreira política como vereador, deputado estadual e governador. Nossa solidariedade aos seus familiares, amigos e ao povo capixaba".

Conforme a Agência Senado, ao se despedir da vida política, em dezembro de 2010, em seu último pronunciamento no Senado, Gerson Camata relembrou os 44 anos de vida política, 24 deles dedicados ao Senado. Camata disse que deixava a vida pública com a consciência tranquila e ressaltou jamais ter perdido a fé na grandeza do Espírito Santo e do Brasil.