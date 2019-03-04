Presidente da Câmara de Marechal Floriano morre aos 58 anos

Joaquim foi vereador durante cinco mandatos Crédito: Divulgação | Portal Notícia Capixaba

O vereador Joaquim Stein (PTB), presidente da Câmara de Vereadores de Marechal Floriano , na Região Serrana, morreu na madrugada desta segunda-feira (04). Joaquim tinha 58 anos e estava internado no Hospital Meridional, em Cariacica, onde aguardava um transplante de fígado. O enterro aconteceu durante a tarde na comunidade de Aparecidinha do Basílio, interior do município.

O vereador Dodo Krohling (DEM) contou que Joaquim, que também era policial aposentado, estava internado há algumas semanas. “Aguardava um transplante de fígado, não conseguiu o transplante, o quadro clínico piorou e ele morreu por volta das 2h da madrugada”, contou.

Krohling disse que Joaquim estava no quinto mandato de vereador e por cinco vezes foi presidente. “Era uma pessoa carismática, amigo de todos, como foi provado, por ele ter cinco mandados como vereador. Sempre respeitava as pessoas, tinha carisma, simpatia, sorriso no rosto e apertar de mão forte. Era uma pessoa muito querida no município, vai deixar saudade”, lamentou.

NOTA DE PESAR

O diretório estadual do PTB divulgou uma nota de pesar assinada pelo deputado estadual e presidente do partido no Espírito Santo, Adilson Espíndula. Veja abaixo:

"O Diretório Estadual do PTB manifesta profundo pesar pelo falecimento do presidente do Diretório do PTB de Marechal Floriano e presidente da Câmara Municipal, Joaquim Stein, ocorrido na madrugada desta segunda-feira, 4 de março.





O PTB ressalta que Joaquim Stein foi uma grande liderança e contribuiu muito para a política no município. Atualmente, exercia o seu quinto mandato como vereador.





O PTB se solidariza com familiares, amigos e colegas vereadores neste momento de imensa tristeza, rogando a Deus que conforte os familiares e a comunidade florianense por esta grande perda.