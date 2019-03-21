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Brasília

Planalto tenta evitar que prisão de Temer tenha impactos em votações

A tramitação da Reforma da Previdência e do Pacote Anticrime podem ser afetadas

Publicado em 21 de Março de 2019 às 18:55

Publicado em 

21 mar 2019 às 18:55
O presidente Jair Bolsonaro entrega a proposta de reforma da Previdência dos militares ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Crédito: J. Batista / Câmara dos Deputados
A prisão do ex-presidente Michel Temer não causou surpresa ao entorno do presidente Jair Bolsonaro, mas criou o receio de que, ao ocorrer neste momento, possa impactar na tramitação da reforma previdenciária e do pacote anticrime, considerados prioridades da atual gestão.
Nas palavras de um assessor presidencial, a prisão era uma "questão de tempo", mas não favorece o Palácio do Planalto ao agravar o desgaste na relação entre o Judiciário e o Legislativo, que têm protagonizado uma queda de braço nas últimas semanas.
O temor é que a medida seja interpretada por líderes partidários como um ataque ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que teve o sogro, o ex-ministro da Secretaria-Geral Moreira Franco, também preso pela Polícia Federal.
Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, que já defendeu a atual gestão e compareceu à posse do presidente Jair Bolsonaro, e cumpridos no dia seguinte a um mal-estar público entre Maia e o ministro da Justiça, Sergio Moro, que havia pedido ao deputado federal celeridade na tramitação do pacote anticrime.
A preocupação é também de que iniciativas em retaliação ao Judiciário sejam desengavetadas pelo Legislativo, como os projetos que tratam de abuso de autoridade, ganhando prioridade na pauta de votação em relação a iniciativas de interesse do governo.
A estratégia defendida por auxiliares presidenciais, em caráter reservado, é de que o Palácio do Planalto tente se desvincular completamente do episódio, evitando que a equipe ministerial faça juízo de valor sobre a operação policial e a desassociando da pauta legislativa.
"Eu acho que não [atrapalha a pauta de votações]. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa", disse nesta quinta-feira (21) o presidente interino Hamilton Mourão.
Para um aliado de Bolsonaro, o ideal seria que o presidente fizesse ainda nesta quinta-feira (21) um movimento de aproximação a Maia, evitando que o episódio piore ainda mais a relação do parlamentar com o Executivo. Nos últimos dias, ele vinha criticando a articulação política do Palácio do Planalto.
Na quarta-feira (20), Maia desqualificou o projeto anticrime apresentado por Moro e disse que o texto é um "copia e cola" de proposta sobre o mesmo tema que foi apresentada no passado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
> Entenda por que a Lava Jato prendeu o ex-presidente Michel Temer

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