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Cirurgia do presidente

Mourão vai coordenar reunião ministerial na próxima terça

Jair Bolsonaro será submetido a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia na segunda-feira

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 16:28

Publicado em 

25 jan 2019 às 16:28
Hamilton Mourão, vice-presidente da República Crédito: Reprodução Instagram
O presidente Jair Bolsonaro e o vice, Hamilton Mourão, conversaram sobre o período em que o presidente será submetido a uma cirurgia para retirada da bolsa de colostomia, agendada para segunda-feira (28).
Mourão relatou que o presidente deve viajar a São Paulo às 8 horas de domingo. Na terça-feira, 29, o vice será responsável por coordenar a reunião ministerial, chamada de Conselho de Governo, quando o Tribunal de Contas da União (TCU) fará uma apresentação sobre governança aos integrantes da administração.
O vice-presidente Hamilton Mourão ficará responsável por coordenar a reunião ministerial, chamada de Conselho de Governo, na próxima terça-feira, 29. Ele conversou com o presidente Jair Bolsonaro sobre o período em que o mandatário será submetido a cirurgia para retirada da bolsa de colostomia, agendada para segunda-feira, 28.
Mourão relatou que o presidente deve viajar a São Paulo às 8 horas de domingo. No encontro de terça, o Tribunal de Contas da União (TCU) fará uma apresentação sobre governança aos integrantes da administração.
O cirurgião Antonio Luiz de Vasconcellos Macedo, que vai comandar a equipe médica que atenderá Bolsonaro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, afirmou ao ao Estadão/Broadcast que está "tudo certo" para a cirurgia.
A cirurgia será realizada pela manhã e contará com três cirurgiões, dois anestesistas e uma instrumentadora. Procedimentos do tipo costumam levar entre três a quatro horas, de acordo com o médico. Só será possível prever o período de recuperação após o procedimento.
Será a terceira cirurgia de Bolsonaro após o atentado a faca sofrido em 7 de setembro, na cidade de Juiz de Fora (MG).

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