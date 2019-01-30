Mourão diz que ida de Lula a velório do irmão é 'questão humanitária'

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O presidente em exercício, Hamilton Mourão, afirmou que a liberação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba, para ir ao velório do irmão trata-se de uma questão humanitária. Irmão mais velho de Lula, Genival Inácio da Silva, conhecido como Vavá, morreu nesta terça-feira em decorrência de um câncer .

Lula pediu à juíza Carolina Lebbos, da 12ª Vara Criminal de Curitiba, para comparecer ao enterro do irmão. A possibilidade de presos deixarem a cadeia em caso de morte de parentes é garantida pelo artigo 120 do Código de Execução Penal.

"É uma questão humanitária. A gente perder um irmão é sempre uma coisa triste, eu já perdi o meu e sei como é que é. Se a Justiça considerar que está ok, não tem problema nenhum", disse.

No final da tarde desta terça-feira a defesa de Lula deu entrada em uma nova petição para que o ex-presidente compareça ao enterro do irmão. A segunda solicitação foi feita porque a juíza pediu para que o Ministério Público se manifestasse sobre o pedido. A defesa argumente que se trata de uma urgência e que não haveria tempo para esperar um posicionamento dos promotores.