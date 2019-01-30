Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Petição

Mourão diz que ida de Lula a velório do irmão é 'questão humanitária'

Ex-presidente apresentou pedido à Justiça nesta quarta-feira

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 10:23

Publicado em 

30 jan 2019 às 10:23
O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O presidente em exercício, Hamilton Mourão, afirmou que a liberação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba, para ir ao velório do irmão trata-se de uma questão humanitária. Irmão mais velho de Lula, Genival Inácio da Silva, conhecido como Vavá, morreu nesta terça-feira em decorrência de um câncer .
> Justiça não autoriza ida de Lula ao enterro do irmão em São Paulo 
Lula pediu à juíza Carolina Lebbos, da 12ª Vara Criminal de Curitiba, para comparecer ao enterro do irmão. A possibilidade de presos deixarem a cadeia em caso de morte de parentes é garantida pelo artigo 120 do Código de Execução Penal.
"É uma questão humanitária. A gente perder um irmão é sempre uma coisa triste, eu já perdi o meu e sei como é que é. Se a Justiça considerar que está ok, não tem problema nenhum", disse. 
> PF alega não ter condições de levar Lula a velório de irmão em São Paulo
No final da tarde desta terça-feira a defesa de Lula deu entrada em uma nova petição para que o ex-presidente compareça ao enterro do irmão. A segunda solicitação foi feita porque a juíza pediu para que o Ministério Público se manifestasse sobre o pedido. A defesa argumente que se trata de uma urgência e que não haveria tempo para esperar um posicionamento dos promotores.
O enterro de Vavá está programado para ocorrer às 13h de quarta-feira no Cemitério Pauliceia, em São Bernardo do Campo. Ex-metalúrgico, ele era funcionário aposentado da prefeitura de São Bernardo, cidade onde viveu por mais de 40 anos na mesma casa. Segundo a família, a prisão do irmão o abalava fortemente e também afetava o sucesso do seu tratamento contra o câncer.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados