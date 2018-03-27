Moro defende pagamento de auxílio-moradia por falta de reajuste

O juiz Sergio Moro é entrevistado no programa Roda Vida, da TV Cultura Crédito: Reprodução

Para o juiz Sergio Moro, o recebimento de auxílio-moradia de R$ 4 mil por juízes é justificável em razão da falta de reajuste salarial aos magistrados há três anos e que é necessário que magistrados tenham bons salários.

Em entrevista ao programa "Roda Viva", da TV Cultura, Moro admitiu que a discussão sobre os salários de juízes é sempre um tema antipático, porque os magistrados já recebem um grande salário. Todavia, para Moro, o salário é justificável para atrair as melhores pessoas para a carreira.

"Ter vencimentos não compatíveis com o que se paga no mercado é ter uma magistratura de baixa qualidade", disse.

O juiz disse que não que se sentia autorizado a falar por outros juízes, mas sob seu ponto de vista pessoal afirmou que a discussão sobre o benefício deveria abordar a falta de aumento salarial aos juizes.

"Existe esse benefício, que é questionável e existe a previsão constitucional de que os subsídios do magistrado deveriam ser reajustados anualmente, o que não ocorre há três anos", disse.