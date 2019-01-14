Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Representação

Maia diz que tem firmado compromissos com aliados e opositores do governo

'Presidência da Câmara não é de governo nem de oposição', disse o deputado do DEM, que tentará se reeleger

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 14:54

Publicado em 

14 jan 2019 às 14:54
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente da Câmara e candidato a mais um mandato à frente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), declarou há pouco que tem "conversado e firmado compromissos" com partidos e parlamentares da base do governo de Jair Bolsonaro, assim como opositores.
"A presidência da Câmara não é de governo nem de oposição. Quanto mais representativo o comando da Casa, mais independente e altivo o Legislativo", escreveu o parlamentar em sua conta oficial no Twitter. "É por isso que tenho conversado e firmado compromissos tanto com partidos e parlamentares ligados ao governo quanto com aqueles que representam legitimamente a oposição", continuou o deputado fluminense.
Conforme Maia, os grandes temas e debates que "inquietam e mobilizam" a sociedade devem ser debatidos na Câmara, da mesma maneira que temas a serem apresentados "pelos demais poderes republicanos".
Maia recebeu apoio formal do PSL, partido do presidente Bolsonaro, na disputa pela Presidência da Câmara dos Deputados no começo do mês. Também declararam apoio à candidatura de Maia as seguintes siglas: Avante, Solidariedade, PSD, PR, PSDB, Podemos, PPS, PROS e PSC, além do próprio Democratas. Juntas, as siglas superam os 257 votos necessários para Maia vencer o pleito ainda no primeiro turno.
Outros nomes cotados na disputa são os deputados Fábio Ramalho (MDB-MG), Ricardo Barros (PP-PR), JHC (PSB-AL), Arthur Lira (PP-AL), Marcelo Freixo (PSOL-RJ) e Capitão Augusto (PR-SP).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro PSL Rodrigo Maia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia
Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt
Alice Ribeiro é jornalista que morreu em acidente de trânsito
Caso Alice Ribeiro: entenda o diagnóstico de morte encefálica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados