Justiça nega pedido para declarar Moro suspeito de julgar Lula

Sérgio Moro, juiz federal Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, negou nesta quarta-feira (25) mais um recuso no qual ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio dos advogados, pediu que o juiz federal Sérgio Moro seja considerado suspeito de julgá-lo na Operação Lava Jato.

Antes dessa decisão, o tribunal já havia indeferido habeas corpus protocolado pela defesa de Lula que alegava parcialidade de Moro.

Em outros casos julgados, o TRF4 também entendeu que eventuais manifestações do magistrado em textos jurídicos ou palestras de natureza acadêmica sobre corrupção não levariam ao reconhecimento da suspeição para julgar os respectivos procedimentos.