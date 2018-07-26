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Justiça nega pedido para declarar Moro suspeito de julgar Lula

Tribunal também indeferiu habeas corpus protocolado pela defesa de Lula que alegava parcialidade de Moro

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 21:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 21:50
Sérgio Moro, juiz federal Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, negou nesta quarta-feira (25) mais um recuso no qual ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio dos advogados, pediu que o juiz federal Sérgio Moro seja considerado suspeito de julgá-lo na Operação Lava Jato.
Antes dessa decisão, o tribunal já havia indeferido habeas corpus protocolado pela defesa de Lula que alegava parcialidade de Moro.
Em outros casos julgados, o TRF4 também entendeu que eventuais manifestações do magistrado em textos jurídicos ou palestras de natureza acadêmica sobre corrupção não levariam ao reconhecimento da suspeição para julgar os respectivos procedimentos.
O ex-presidente está preso desde 7 de abril na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Lula foi preso após ter sua condenação a 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do tríplex do Guarujá (SP) confirmada pela segunda instância da Justiça Federal, conforme autorizado pelo STF.
> Toffoli nega habeas corpus protocolado a favor de Lula

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