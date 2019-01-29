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Hospital Albert Einstein

Jair Bolsonaro segue na UTI e recebe familiares e assessores

Presidente deve permanecer em repouso até quarta-feira, 30

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 10:27

Publicado em 

29 jan 2019 às 10:27
Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR DAVOS
Após passar por uma cirurgia de sete horas para retirada da bolsa de colostomia, na segunda-feira (28), o presidente Jair Bolsonaro (PSL) continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Albert Einstein. No local, ele recebe desde a segunda familiares e assessores. Pelas condições humanizadas da estrutura, Bolsonaro deve ficar na UTI até o fim da internação, segundo sua assessoria.
> Bolsonaro deve voltar à presidência na quarta
A indicação médica é que Bolsonaro permaneça em repouso maior até esta quarta, 30, quando está prevista a vinda de outros ministros para a capital paulista. Por enquanto, o único que acompanha o presidente no hospital é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno.
> Internado para cirurgia, Bolsonaro grava vídeo e agradece orações
Um boletim médico com atualizações sobre o quadro de saúde de Bolsonaro deve ser divulgado no fim da manhã. Até a noite de ontem, ele estava consciente e sem dor. Não há informação que altere a situação até o momento, de acordo com a assessoria de imprensa do Planalto. O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, deve conceder uma entrevista coletiva no fim da tarde.

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