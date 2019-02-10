Governo Casagrande reativa primeiro convênio suspenso

O governador Renato Casagrande (PSB) levou uma comitiva ontem pela manhã a Marataízes para assinar a ordem de serviço da segunda etapa da reurbanização da orla da cidade. A obra, de R$ 9,7 milhões, será possível graças a um convênio firmado em outubro pelo governo passado, suspenso por decreto baixado pelo atual governo e, agora, reativado pela gestão do socialista.

De acordo com o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente (PP), foi o primeiro aditivo após todos os convênios firmados nos últimos três meses de 2018 serem sustados pelo novo governo para reanálise . O decreto que impactou os convênios foi publicado no dia 2 de janeiro.

"O governo sustou através do decreto. Há cerca de dez dias, fez um aditivo. Agora, demos a ordem de serviço. É o primeiro. É realinhar as prioridades e o plano de trabalho. Agora, estamos reempenhando a obra no Orçamento de 2019. E vou pagando. É muito mais cauteloso fazer dessa forma", afirmou o chefe da pasta de onde originalmente esse convênio de Marataízes foi celebrado. Segundo o Portal da Transparência, no dia 19 de outubro de 2018.

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Casagrande dá ordem de serviço para segunda etapa de da reurbanização da orla da Praia Central, em Marataízes Crédito: Hélio Filho/Secom

Os pouco mais de 30 dias entre a suspensão do decreto e a ordem de serviço, na avaliação de Marcus Vicente, não prejudicaram a previsão de entrega da obra, prevista para 18 meses. Ainda segundo ele, parte dos recursos já está depositada e os trabalhos começam amanhã.

Ao dar a ordem de serviço, Casagrande não deixou de alfinetar o governo passado. "É muito ruim para a população que representamos quando um governante deixa para governar nos últimos seis meses, porque a gente foi eleito para quatro anos", disse, em discurso.

A FOTO

O prefeito de Marataízes, Tininho Batista (PDT), ornou o local do evento com uma faixa de agradecimento a Casagrande pela "importante obra" que estava sendo anunciada. Em janeiro, o pedetista chegou a devolver parte dos recursos repassados pelo governo, o que havia sido ordenado pelo decreto dos convênios.

No palco com o governador, em clima de festividade, deputados estaduais, deputados federais, membros de diferentes escalões do Poder Executivo e autoridades locais.