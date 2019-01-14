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Povos Indígenas

General Franklimberg volta à presidência da Funai

Franklimberg deixou o cargo da Funai em 19 de abril do ano passado; ele vinha sofrendo uma forte pressão da bancada ruralista, que já havia pedido sua saída

Publicado em 

14 jan 2019 às 17:08

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 17:08

O general da reserva Franklimberg Ribeiro (centro) Crédito: Divulgação
O general Franklimberg Ribeiro de Freitas voltará a ser presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai). A escolha foi feita por Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ao qual a Funai está vinculada. Franklimberg esteve na semana passada com Damares Alves, em Brasília. A informação foi confirmada ao ‘Estado’ por meio de assessores da ministra.
> Damares diz que vai manter proteção a índios isolados da Amazônia
Franklimberg deixou o cargo da Funai em 19 de abril do ano passado. Na ocasião, ele vinha sofrendo uma forte pressão da bancada ruralista, que já havia pedido sua saída diretamente ao ex-presidente Michel Temer.
Freitas admitiu ao ‘Estado’ que, naquele momento, vinha enfrentando uma forte pressão e que não lhe restava outro caminho. Uma das principais influencias sobre o órgão vinha do então deputado André Moura (PSC-CE). Cerca de 40 deputados e senadores da bancada ruralista chegaram a apresentar uma carta ao ex-presidente Temer, solicitando a demissão do servidor, sob o argumento de que o atual presidente da Funai não tem colaborado com o setor.
> Bolsonaro retira da Funai a demarcação de terras indígenas

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