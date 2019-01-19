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Corte de gastos

Funai procura nova sede para reduzir pagamento de aluguel

Hoje, o escritório da entidade fica no Edifício Cidade Corporate, em uma área nobre da capital federal

Publicado em 

19 jan 2019 às 19:37

Publicado em 19 de Janeiro de 2019 às 19:37

O general da reserva Franklimberg Ribeiro (centro) Crédito: Divulgação
O novo presidente da Funai (Fundação Nacional do Índio), general Franklimberg Ribeiro de Freitas, decidiu mudar o endereço da sede da entidade para um imóvel com aluguel menor.
Na semana passada, a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, a quem a estrutura está subordinada, disse que combaterá a corrupção na autarquia federal e ressaltou que a sua sede está em um prédio caro.
Hoje, o escritório da entidade fica no Edifício Cidade Corporate, em uma área nobre da capital federal. O custo mensal com aluguel e condomínio, segundo a assessoria da pasta, é de cerca de R$ 1 milhão.
A ideia é mudar para um imóvel mais simples na Asa Norte, cortando o valor mensal pela metade. A pasta avalia também fazer uma permuta com o proprietário do imóvel escolhido, oferecendo a ele outra estrutura da administração federal.
A Funai foi esvaziada no novo governo de uma de suas principais funções, a demarcação de terras indígenas, transferida para o Ministério da Agricultura, comandado pela líder ruralista Tereza Cristina.
Na semana passada, dezenas de grileiros invadiram a terra indígena Uru-eu-wau-wau, em área próxima ao município Jorge Teixeira (RO), a 322 km de Porto Velho.
Segundo vídeos gravados pelos indígenas, áreas foram desmatadas. Confrontado, um dos grileiros disse que a ordem para invadir veio "de fora".
A terra indígena tem sido alvo de invasões de grileiros nos últimos anos. Em fevereiro, o Ministério Público Federal descobriu que madeireiros ilegais estavam loteando parte do território para invasores.

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