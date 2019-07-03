Filhas liberam corpo de mulher assassinada a machadadas em Cariacica

Filhas liberam corpo de mãe assassinada em Cariacica, no ES Crédito: Luciney Araújo/ TV Gazeta

As filhas da auxiliar de serviços gerais de 38 anos, que morreu depois de ser agredida com golpes de machado dentro de casa, em Cariacica , no Espírito Santo, estiveram na manhã desta quarta-feira (3), no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O suspeito do crime, marido dela, ainda não foi encontrado.

Diná, Rebeca e Emanuele, são as três filhas dos seis filhos que Noeme Maria de Souza deixa, com idades entre 22 e 10 anos, que estiveram no DML para liberar o corpo da mãe. Emanuele, de 14 anos, diz que não sabe como será a vida a partir de agora. A família está indignada com tanta maldade.

"A casa é muito grande e o vazio está imenso. Tomara que a justiça prenda ele. Porque ele é um covarde, um nada, um lixo. Uma pessoa desalmada", lamentou a filha.

Noeme morreu depois de ficar quatro dias internada. Ela foi agredida com golpes de machadinha na cabeça na madrugada do último sábado (29). O crime foi no bairro Nova Canaã, em Cariacica, dentro da casa onde ela morava com os dois filhos mais novos e o companheiro, Sebastião Nonato Pessoa, de 38 anos.

A Polícia Civil confirmou que o marido é o principal suspeito da morte de Noeme. O pedido de prisão dele foi feito à Justiça. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) , e que até o momento o suspeito não foi detido.

Caso

A auxiliar de serviços gerais foi agredida com golpes de machado dentro de casa. O crime aconteceu na madrugada de sábado (29), no bairro Nova Canaã.

Segundo familiares, o marido da vítima, um pedreiro de 38 anos, golpeou a mulher, trancou o quarto em que ela estava e jogou fora a bateria do celular dela, para que não conseguisse pedir socorro.

A mulher passou a madrugada sozinha no cômodo, perdendo sangue, e só foi encontrada no outro dia pelo filho de 10 anos.

Ela foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória, e teve morte cerebral confirmada na segunda-feira (1º).

Segundo a família, o suspeito morava com com a mulher há seis anos e as brigas entre o casal eram constantes.