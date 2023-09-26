Evair de Melo e Janones brigam em comissão da Câmara; veja vídeo

A participação do ministro Silvio Almeida na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados na tarde desta terça-feira (26) acabou em confusão entre o deputado capixaba Evair de Melo (PP) e André Janones (Avante-MG). O parlamentar do Espírito Santo chegou a segurar o paletó do adversário político durante uma discussão.
O bate-boca começou após o deputado Filipe Barros (PL-PR) interromper a fala do ministro. Ele foi chamado de "idiota" por Janones, que foi interrompido por Evair. O capixaba se levantou e começou a discutir com o deputado mineiro, após ambos trocarem acusações. Logo depois, é possível ver Evair segurando Janones pelo paletó e o empurrando. No meio da confusão, alguns parlamentares tentavam intervir e separar os dois, enquanto outros filmavam a cena.
Em uma rede social, o André Janones comentou o episódio. "Acabo de ser agredido fisicamente pelo deputado Evair de Melo durante reunião da comissão de fiscalização financeira e controle da câmara dos deputados", disse no X, antigo Twitter.
O deputado capixaba também foi procurado e, até o momento, não se manifestou. Este texto será atualizado assim que houver um posicionamento de Evair.