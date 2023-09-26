Evair de Melo e Janones brigam em comissão da Câmara; veja vídeo

O bate-boca começou após o deputado Filipe Barros (PL-PR) interromper a fala do ministro. Ele foi chamado de "idiota" por Janones, que foi interrompido por Evair. O capixaba se levantou e começou a discutir com o deputado mineiro, após ambos trocarem acusações. Logo depois, é possível ver Evair segurando Janones pelo paletó e o empurrando. No meio da confusão, alguns parlamentares tentavam intervir e separar os dois, enquanto outros filmavam a cena.