Deputado nega pressão a assassino de Camata

Danilo Bahiense prendeu acusado de matar Gerson Camata Crédito: Marcelo Prest

O deputado estadual Danilo Bahiense nega que em algum momento Marcos Venicio Moreira Andrade, assassino confesso do ex-governador Gerson Camata, tenha dito que permaneceria calado, por orientação de advogados, como sustenta a defesa do acusado . Procurado pela reportagem, o parlamentar afirmou, na tarde desta quarta-feira (13), que conhecia o acusado há longa data, razão pela qual acredita que o preso sentiu-se a vontade para conversar com ele após ter recebido voz de prisão.

O diálogo, conta Danilo Bahiense, começou com a pergunta de Marcos Andrade sobre se Gerson Camata havia morrido com o tiro que recebeu. "Naquele dia, fui acionado e dei voz de prisão a ele. Ele me perguntou se a vítima tinha falecido. Como o conheço há bastante tempo, ele se sentiu à vontade para começar a conversar comigo. Contou com detalhes. Na delegacia, estavam presentes o então secretário, o chefe de polícia... e começou a narrar novamente", afirmou.

Quanto à gravação feita pelos policiais, Danilo Bahiense disse que essa é uma ferramenta usada largamente há muitos anos pela Polícia Civil, inclusive em outros casos de grande repercussão. Na avaliação do deputado, a gravação é lícita, pois "não precisa de autorização para filmar o interlocutor".