Definidos dois novos juízes para integrar o Tribunal Regional Eleitoral

Ubiratan Azevedo e Heloísa Cariello, novos juízes do TRE Crédito: TJES

O Tribunal de Justiça realizou na tarde desta quinta-feira (30) a primeira sessão do Tribunal Pleno deste ano. Entre as principais decisões tomadas, os juízes Heloísa Cariello e Ubiratan Azevedo foram escolhidos para ocuparem as vagas relativas à classe dos juízes de Direito no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Eles substituirão os juízes Helimar Pinto e Aldary Nunes Júnior, cujos biênios de atuação se encerraram no dia 13 de dezembro de 2018.

Na mesma sessão, que foi presidida pelo presidente do TJES, desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, também foram escolhidos os advogados para integrarem a lista tríplice destinada ao preenchimento de vaga relativa à classe dos juristas, também do TRE. Os advogados Rodrigo Marques de Abreu Júdice, Alexandre Puppim e Márcio Brotto de Barros foram os mais votados. A listagem será encaminhada pelo presidente do TRE, Annibal de Rezende Lima, à Presidência da República para que seja escolhido o novo membro do TRE.

Ao abrir os trabalhos do ano, o desembargador Sérgio Gama destacou ainda a posse do novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo (OAB-ES), José Carlos Risk Filho, ocorrida no dia 25 de janeiro, e a posse do novo defensor público geral do Estado, Gilmar Alves Batista, que será realizada hoje. "A ambos formulo votos de uma excelente gestão à frente das suas instituições", disse Sérgio Gama.

COMISSÃO

Foi aprovada ainda a indicação, pela Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), do nome do juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos para compor a Comissão de Segurança Institucional no âmbito do Poder Judiciário estadual, que atua sob a presidência do desembargador Robson Luiz Albanez.