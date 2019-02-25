Ciciliotti toma posse como novo conselheiro do TCES na quarta-feira

Eleito pela Assembleia Legislativa para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCES), Luiz Carlos Ciciliotti será empossado na próxima quarta-feira (27). Conforme divulgou a Corte de Contas nesta segunda-feira (25), a sessão especial está marcada para as 17 horas e acontecerá no auditório do tribunal.
"No ato da posse o conselheiro prestará o compromisso de cumprir e defender fielmente a Constituição da República, a Constituição Estadual, as leis e dedicar-se às atividades do Tribunal, cumprindo e fazendo cumprir o seu Regimento Interno, mantendo a dignidade do cargo e promovendo a aplicação da justiça", informou o TCES.
Ciciliotti foi eleito pela Assembleia na última terça-feira, com votos de 27 dos 30 deputados estaduais. Ele assumirá a vaga aberta com a aposentadoria de Valci Ferreira. Antes de ser eleito, o novo conselheiro era o presidente do PSB estadual, partido ao qual foi filiado por mais de 30 anos.
ALIADO
Ele é aliado de primeira hora do governador Renato Casagrande (PSB), que trabalhou para convencer deputados a escolherem o correligionário para a função no TCES. Conselheiros de Contas apreciam e julgam contas de prefeitos, governadores e presidentes de Poderes.