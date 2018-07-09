Após decisão de soltura, Lula entra no 'trend topics' do Twitter

O ex-presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert

A notícia de que o desembargador plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª região (TRF-4), Rogério Favreto, concedeu habeas corpus permitindo a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva alçou o petista ao posto de segundo assunto mais comentado do Twitter em todo o mundo.

De acordo com os 'trend topics' da rede social, o ex-presidente foi mencionado em cerca de 735 mil tuítes neste domingo, 8, abaixo apenas do grupo musical sul-coreano BTS. Considerando apenas a rede social no Brasil, o juiz Sergio Moro e o desembargador Rogério Favreto também estão entre os personagens mais comentados neste domingo.