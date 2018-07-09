Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Política

Após decisão de soltura, Lula entra no 'trend topics' do Twitter

O ex-presidente foi mencionado em cerca de 735 mil tuítes neste domingo (8)

Publicado em 08 de Julho de 2018 às 21:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2018 às 21:12
O ex-presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert
A notícia de que o desembargador plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª região (TRF-4), Rogério Favreto, concedeu habeas corpus permitindo a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva alçou o petista ao posto de segundo assunto mais comentado do Twitter em todo o mundo.
De acordo com os 'trend topics' da rede social, o ex-presidente foi mencionado em cerca de 735 mil tuítes neste domingo, 8, abaixo apenas do grupo musical sul-coreano BTS. Considerando apenas a rede social no Brasil, o juiz Sergio Moro e o desembargador Rogério Favreto também estão entre os personagens mais comentados neste domingo.
A questão da soltura do ex-presidente Lula está em um impasse após as idas e vindas da tarde deste domingo. Em meio à briga entre Favreto e o desembargador Gebran Neto, relator do caso no TRF-4 que suspendeu, mais cedo, uma primeira ordem de soltura de Lula, a Advocacia Geral da União (AGU) pode ser acionada para decidir qual ordem prevalece.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados