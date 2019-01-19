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Comando do governo

Ao assumir Presidência, Mourão não despachará do gabinete de Bolsonaro

Vice-presidente atuará como interino entre domingo e sexta-feira

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 23:40

Publicado em 

18 jan 2019 às 23:40
Presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O vice-presidente Antonio Hamilton Mourão não ocupará o gabinete presidencial, localizado no terceiro andar do Palácio do Planalto, ao assumir o comando do governo pela primeira vez, durante a viagem de Jair Bolsonaro para o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Antes de viajar no domingo, Bolsonaro fará a transferência de cargo na Base Aérea de Brasília, às 22h.
Mourão, que deseja fazer uma "interinidade discreta", despachará de seu gabinete no térreo de um prédio anexo. O vice ficará no comando do governo até a manhã de sexta-feira, quando Bolsonaro retornará de Davos.
No período em exercício, Mourão não deverá assinar decretos, conforme previamente acordado com Bolsonaro. Os dois se reuniram nesta sexta-feira pela manhã no Palácio do Planalto. A previsão é que Mourão se atenha apenas em atos de nomeação e exoneração, a pedido do gabinete presidencial.
Ao voltar de viagem, Bolsonaro viajará para São Paulo, onde será submetido à cirurgia para retirada da bolsa de colostomia. O procedimento está marcado para a segunda-feira, dia 28, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O período de recuperação pode variar de 7 a 14 dias.
Há a expectativa de Mourão assuma a Presidência novamente, mas Planalto ainda estuda a possibilidade de Bolsonaro não precisar se afastar do cargo.

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