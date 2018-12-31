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Novo governo

A trajetória política de Casagrande

Governador eleito assumirá pela segunda vez o comando do Executivo estadual

Publicado em 31 de Dezembro de 2018 às 19:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2018 às 19:45
O governador Renato Casagrande (PSB) em campanha pela reeleição em Guarapari em 27/09/2014 Crédito: Jussara Martins
Quatro anos após deixar o Palácio Anchieta, José Renato Casagrande (PSB) retorna hoje ao mais alto posto do Executivo estadual. Eleito governador pela primeira vez em 2010, o socialista de 58 anos começou a sua trajetória política na década de 1980, no movimento estudantil. No período, durante a ditadura militar, integrou o PCdoB.
Nascido em Castelo, Casagrande filiou-se ao partido quando cursava Engenharia Florestal na Universidade Federal de Viçosa (MG). Em 1982, ingressou no PMDB, onde permaneceu até 1987. De lá para cá, são mais de 30 anos atuando no PSB. Em 1990, chegou à Assembleia Legislativa como o primeiro deputado da história do partido no Estado. Em 1994, tornou-se vice-governador de Vitor Buaiz, assumindo depois a Secretaria da Agricultura.
Em 1998, lançou-se ao governo e perdeu; já em 2002 foi eleito deputado federal. Lembrado pelos correligionários como um homem de diálogo, Casagrande elegeu-se senador em 2006 e governador em 2010, com 82,3% dos votos. Na época, teve o apoio do então aliado Paulo Hartung, que em 2014 o derrotou na disputa pelo Palácio Anchieta. Repetindo o rito das duas últimas eleições, os dois se encontram hoje mais uma vez para a troca de faixa.
VEJA FOTOS
Governador do Estado Renato Casagrande (PSB) quando era bebê Crédito: Divulgação | Jornal A Gazeta
Renato Casagrande, Deputado Estadual (1991) Crédito: Divulgação | Jornal A Gazeta
Victor Buaiz entre Paulo Hartung e Renato Casagrande (1995) Crédito: Evaristo Borges
O deputado federal Renato Casagrande (PSB-ES) durante audiência pública, para discutir a pesca e a agriculcultura do ES, no plenárioio da ALES Crédito: Carlos Alberto da Silva
Renato Casagrande (PSB) fazendo primeiro discurso como governador empossado durante cerimônia de posse no Palácio Anchieta Crédito: Fábio Vicentini
Renato Casagrande, eleito Governador do Espírito Santo, comemorando a vitória com seus eleitores Crédito: Vitor Jubini

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