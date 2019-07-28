'Um dos maiores cabides de emprego do mundo', diz Carlos Bolsonaro sobre Brasil

Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) fez o comentário na sua conta pessoal do Twitter Crédito: Youtube

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, disse neste domingo (28) que o Brasil pode ser considerado "um dos maiores cabides de emprego do mundo na máquina pública, sempre usando o dinheiro dos pagadores de impostos para tal".

A afirmação foi feita em sua conta pessoal no Twitter, em uma publicação na qual ele compartilha um artigo que cita declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a intenção do governo de "disparar o canhão da privatização" de empresas estatais.