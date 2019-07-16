Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Embaixada nos EUA

'Eu espero que essa nomeação seja repensada', afirma ex-embaixador

Para o ex-ministro da Fazenda Marcílio Marques Moreira, o embaixador tem de ter não só uma boa imagem

Publicado em 

16 jul 2019 às 12:58

Publicado em 16 de Julho de 2019 às 12:58

Eduardo Bolsonaro pode virar embaixador nos EUA Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados
Embaixador em Washington entre 1986 e 1991, o ex-ministro da Fazenda Marcílio Marques Moreira afirmou nesta segunda-feira (15), que a nomeação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a representação diplomática do Brasil nos Estados Unidos deveria ser "repensada". "Essa indicação tem que ser considerada a partir de uma visão objetiva sobre o que representa para o Brasil o embaixador em Washington", disse o ex-ministro.
Como avalia a intenção do presidente Jair Bolsonaro de nomear o filho Eduardo para a embaixada em Washington?
Essa escolha tem de ser analisada do ponto de vista da própria história da embaixada brasileira nos Estados Unidos. Uma característica desta embaixada é ser liderada por alguém que se distinga - no Brasil e no exterior - como uma figura importante da cultura, da economia ou da política brasileiras.
Os últimos embaixadores em Washington tiveram uma trajetória antes de chegarem lá.
Exatamente. Os Estados Unidos são uma sociedade muito complexa. O embaixador tem de ter não só uma boa imagem, mas uma boa representatividade junto ao presidente, ao Congresso americano, ao Judiciário. É uma sociedade que não permite exagero, nenhuma passagem dos limites legais. Também é preciso ter uma grande capacidade de falar com a comunidade acadêmica, com empresários, intelectuais, jornalistas. São credenciais que parecem não existir (em Eduardo Bolsonaro). Espero que essa nomeação seja repensada. Essa indicação tem de ser considerada a partir de uma visão objetiva sobre o que representa para o Brasil o embaixador em Washington. É uma grande responsabilidade. O trabalho está ligado a problemas nacionais, de comércio, da dívida externa, do crédito, não é meramente político. É um cargo de política pública, de Estado, e não de governo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eduardo Bolsonaro EUA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados