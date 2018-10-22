Tragédia em Linhares: pastores George e Juliana frente a frente

Pastor George Alves, pai biológico de Joaquim e de criação de Kauã, ao lado da companheira Juliana Salles, mãe das crianças, na porta do DML em Vitória Crédito: Marcelo Prest | GZ

Os pastores Georgeval Alves Gonçalves e Juliana Pereira Salles Alves devem comparecer à audiência de instrução e julgamento marcada pela Justiça para acontecer na manhã desta terça-feira (23), em Linhares, região Norte do Estado. A sessão será realizada no Fórum Desembargador Mendes Wanderley, no bairro Três Barras.

Será a primeira vez que o casal ficará frente a frente após ser acusado pelas mortes de Joaquim Salles Alves, de 3 anos, e Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos. George é pai de Joaquim e padrasto de Kauã. Juliana é mãe dos dois meninos, que morreram na madrugada do dia 21 de abril deste ano na casa onde moravam com a mãe e o pastor, no Centro do município.

Um forte esquema de segurança foi preparado para receber os réus. O capitão Nunes, do 12º Batalhão da Polícia Militar em Linhares, informou que 15 militares da Força Tática farão a segurança na área externa do fórum e três policiais da reserva foram requisitados pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJES) para ficar na área interna.

A presença de Juliana e George não é obrigatória. Como são réus, é um direito que eles participem da audiência. A assessoria do TJES confirmou que a presença deles foi requisitada pelo juiz à Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a quem compete fazer a segurança dos réus. Procurada para responder se o casal virá à audiência, a Sejus afirmou que não divulga esse tipo de informação por questões de segurança.

Os três advogados que fazem parte da junta de defesa dos pastores também foram procurados, mas não responderam as ligações e as mensagens da reportagem.

HORÁRIO

A audiência de instrução e julgamento está previsa para começar às 9 horas, no Fórum Desembargador Mendes Wanderley, e não será aberta ao público, de acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois o processo tramita em segredo de Justiça.

PRIMEIRA AUDIÊNCIA

primeira audiência do caso aconteceu no dia 10 de outubro, na 1ª Vara Criminal de Vitória, onde foram ouvidos o pai de Kauã, Rainy Butkovsky, a avó paterna do menino, Marlúcia Butkovsky, peritos e investigadores do caso. onde foram ouvidos o pai de Kauã, Rainy Butkovsky, a avó paterna do menino, Marlúcia Butkovsky, peritos e investigadores do caso.

MUDANÇA DE PROMOTOR

A promotora Rachel Tannenbaum, da 2ª Promotoria Criminal de Linhares, que conduziu as investigações finais que levaram à denúncia e a prisão da pastora Juliana Salles, informou à reportagem que não está mais a frente do caso e um novo promotor já foi designado.

PRISÃO

Georgeval Alves, conhecido como pastor George, está preso desde o dia 28 de abril, acusado de estuprar e agredir o enteado Kauã e o filho Joaquim e depois ter colocado fogo nas crianças ainda vivas. Ele está no Centro de Detenção Provisória de Viana II, na Grande Vitória.

Já a pastora Juliana Salles foi presa em Teófilo Otoni, Minas Gerais, em 19 de junho, após denúncia do Ministério Público de conduta omissiva que culminou na morte das crianças. Ela foi transferida do presídio de Teófilo Otoni no dia 14 de julho para o Centro Prisional Feminino de Cariacica.

TESTEMUNHAS

36 testemunhas de acusação no processo. Dezoito testemunhas estavam previstas para serem ouvidas no Fórum de Linhares. As demais, seriam ouvidas em outra audiência, em data ainda a ser definida pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares, André Dadalto. O Ministério Público Estadual arrolouno processo. Dezoito testemunhas estavam previstas para serem ouvidas no Fórum de Linhares. As demais, seriam ouvidas em outra audiência, em data ainda a ser definida pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares, André Dadalto.

De acordo com o TJES, na audiência agendada para esta terça-feira (23) serão ouvidas aproximadamente 16 testemunhas de acusação. A presença dos acusados foi requisitada à Sejus, que é responsável pela segurança dos réus.

QUEM PODE PARTICIPAR

Como o processo está em segredo de Justiça, a audiência não será aberta ao público.

MANIFESTAÇÃO

Uma manifestação publicada nas redes sociais pelos familiares de Kauã Butkovsky foi marcada para às 8 horas desta terça-feira (23) na casa onde a tragédia aconteceu, no Centro de Linhares.

A previsão dos familiares é fazer uma caminhada da casa até o Fórum Desembargador Mendes Wanderley, onde acontecerá a audiência.

Marlúcia Butkovsky Loureiro, comerciante, avó de Kauã Crédito: Fernando Madeira

A avó paterna do menino, Marlúcia Butkovsky, disse que a família não está autorizada a entrar, mas fará uma manifestação para que a a lei brasileira possa punir os acusados de estupro com mais rigor.