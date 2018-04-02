Placas de sinalização 'testam a vista' de motoristas em São Mateus

Já pensou ficar perdido pela cidade e, ao procurar uma placa indicando os locais, deparar-se com uma sinalização do tamanho de uma "folha A4"? Assim são placas de indicação de localidade fixadas pelo Centro de São Mateus, na região Norte do Espírito Santo.

Uma internauta do Gazeta Online passava pela cidade quando fez o registro e enviou para o nosso WhatsApp. Ela contou que mora no município desde 2011 e que, antigamente, não havia sinalização. No ano passado a internauta notou as placas, que, segundo ela, são bizarras.

A internauta ainda ressaltou que, como são placas indicativas, deveriam ser vistas de longe e com o veículo em movimento. Ninguém consegue ler a não ser que esteja parado e embaixo dela.

PREFEITURA DE SÃO MATEUS

A Prefeitura de São Mateus, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social, informou que a definição de tamanho e instalação das placas de indicação é de responsabilidade do DETRAN e foram instaladas em administrações anteriores. A Secretaria também ressaltou que fará uma solicitação junto ao DETRAN ainda esta semana para a troca da placa no referido local e em outros pontos caso haja necessidade.

DETRAN